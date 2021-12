Expertos de Foro Económico revelan "carencias" de Galicia en I+D+i y advierten que la fuga de talentos va a ir "a peor"

El catedrático Fernando Pérez González apunta a una "falta de políticas" de innovación y pone como ejemplo al norte de Portugal

Cinco expertos del Foro Económico de Galicia han elaborado el informe 'A Galicia dixital 2040', una prospectiva a futuro que parte de las "carencias" que tiene la Comunidad en I+D+i y de una advertencia: la fuga de talento gallego va ir "a peor" en el corto plazo.

El estudio parte del diagnóstico que ha realizado el ingeniero de telecomunicaciones y catedrático de la Universidade de Vigo (UVigo) Fernando Pérez González, en una rueda de prensa celebrada este martes en la sede de Abanca en Praza Cervantes, en Santiago de Compostela.

Además, han comparecido los también profesores de la UVigo Domingo Docampo y Xosé Carlos Arias, así como María Cadaval, de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). A todos ellos se suma como firmante del informe José Francisco Armesto, técnico del Consello Económico e Social de Galicia (CES).

Tal y como ha desgranado Pérez González, el documento presentado, que consta de 45 páginas, parte de un panorama general de la situación socioeconómica de Galicia, describe sus "grandes retos" en materia digital y apunta a unas tendencias que podría haber hacia el futuro.

En este contexto, ha sido rotundo al constarrar la situación de partida: "En Galicia no estamos bien colocados". Así, la Comunidad gallega ocupa la posición 159 de 240 regiones atendiendo a índices de innovación planteados por la Comisión Europea. Galicia se sitúa en el nivel moderado-bajo en esta materia, toda vez que el norte de Portugal está en moderado-medio.

La posición de la Comunidad se eleva hasta ser la 135 de 240 regiones en materia de inversión en I+D+i por parte del sector público, pero cae hasta la 171 si se analizan las iniciativas privadas.

Preguntado sobre las causas de estas carencias, Pérez González ha apuntado a una "falta de políticas" por parte de las instituciones, que bajaron la inversión en innovación a raíz de la crisis del 2008. Como ejemplo más cercano que puede seguir Galicia ha mencionado Portugal: "Las universidades nos han adelantado por la izquierda a base de entender que invertir en I+D es invertir en futuro".

Eso sí, el catedrático de la UVigo también ha puesto el foco en que "la sociedad tampoco demanda inversión" en este sector, porque "no hay una conciencia" al respecto.

A mayores, aunque Galicia se posiciona algo mejor en porcentaje de población con educación terciaria --puesto 40--, en competencias digitales básicas de la ciudadanía vuelve a una posición intermedia --en el 118--.

Los expertos redactores del informe también demandan mejores infraestructuras tecnológicas. En el caso de redes fijas de acceso a Internet que dan acceso a velocidades de más de 100 megabytes por segundo, las provincias de Pontevedra y A Coruña están por encima de la media estatal, pero Lugo y Ourense se quedan más atrás con un 63% del territorio cubierto.

Este dato es un ejemplo, ha añadido Pérez González, de las "desigualdades geográficas" que sufre Galicia, donde 34 ayuntamientos no tienen todavía cobertura de redes fijas.

Ante todo este panorama, el documento señala también cuáles son los "grandes retos" de la economía digital gallega de cara al futuro. Uno de ellos es "la escasez de profesionales TIC", tal y como ha explicado el catedrático Pérez González.

En este sector, Galicia tiene una estructura empresarial "que no se diferencia del resto de España", pero el 70% son de informática y consultoría y solo un 7% tiene más de 10 empleados. "Es decir, estamos en un entorno de micropymes", ha añadido.

Asimismo, la Comunidad tiene "un problema con el talento emigrado", dado que el 40% de los titulados en Ingeniería de Telecomunicación y el 14% de los ingenieros informáticos graduados en la UVigo trabajan fuera de Galicia, principalmente en otras comunidades, aunque el 15% de ellos están en el extranjero.

Frente a este reto, Pérez González ha advertido que "a corto plazo no" parece que se pueda frenar la tendencia. Y es que "cuando una empresa descubre el talento que hay en Galicia, lo normal es que eso se propague" hacia otros lugares, donde "los sueldos son muy competitivos en comparación".

Junto a esto, el 73% de las empresas TIC gallegas consideran que es "difícil o muy difícil" captar personal con formación adecuada. "Una medida para detener la hemorragia sería subir los sueldos, pero eso es muy complicado", ha reconocido el catedrático.

De cara al futuro, el documento 'A Galicia dixital 2040' sugiere tener en cuenta los objetivos marcados desde la Unión Europea en ese binomio de economía verde-digital. Para ello, los expertos consideran que los fondos Next Generation pueden ser "una oportunidad" para el tejido productivo.

En el caso de Galicia, Pérez González considera que sus fortalezas para el destino de estas cuantías pueden estar en tecnologías de movilidad como las UAV --vehículos aérenos no tripulados--, la llamada economía plateada --vinculada al envejecimiento-- y el sector agroindustrial, en el que observa también una falta de empleo cualificado.

Sobre los proyectos recogidos en la propuesta de la Xunta para captar fondos 'Next Generation', el catedrático considera que "muchos de ellos no están suficientemente concretados", si bien sí ve que en el sector del vehículo conectado y en las tecnologías cuánticas sí hay alguno que se podría beneficiar. "Es decir, sí existen algunas iniciativas, quizá no suficientes, que parece que sí van en el buen camino", ha agregado.

A pesar de que Pérez González ha sido el encargado de desgranar el contenido del informe, también ha intervenido Xosé Carlos Arias para destacar que fue elaborado a partir de aportaciones de "los más importantes e interesantes especialistas" en la materia a estudio.

Por su parte, la profesora María Cadaval ha explicado que el grupo fue creado en 2019, en un momento en que hacer prospectiva y poner la mirada en 2040 era "una necesidad derivada de la incertidumbre que rodeaba a la realidad social y económica en su momento", tras lo cual llegó la pandemia de la covid-19.

Por eso, ha matizado que el contenido del documento no tiene predicciones, sino la intención de establecer "escenarios de futuro partiendo de la situación actual para establecer no solo las tendencias, sino las políticas a poner en marcha".

En este mismo sentido, Domingo Docampo ha puesto el foco en lo "complicado" que es realizar predicciones, por lo que este informe no es tanto una guía sino un estudio para "llevar a cabo decisiones informadas" por parte de aquellas personas que tienen que llevarlas a cabo.