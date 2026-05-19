Las exportaciones aumentan un 4,8% en marzo en Galicia y las importaciones suben un 21,1%

Archivo - Vista aérea de la terminal de contenedores del Puerto de Vigo, a 10 de marzo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). La terminal de contenedores del Puerto de Vigo, operada por Termavi, maneja más de 300,000 contenedores y 3.3 millones d - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones aumentaron un 4,8% en Galicia en marzo en relación con el mismo mes del año anterior, mientras las importaciones subieron un 21,1%, según los datos que publica este martes el Instituto Galego de Estatística (IGE).

Los productos con mayor influencia positiva en las exportaciones fueron manufacturas de fundición, hierro/acero, que, con una tasa de variación del 285,9%, repercuten en tres puntos. Mientras, los productos con una influencia más negativa fueron vehículos automóviles, tractores (-1,5 puntos).

Por su parte, los productos con mayor influencia positiva en las importaciones de marzo fueron combustibles, aceites minerales; máquinas y aparatos mecánicos y vehículos automóviles, tractores con una aportación conjunta de 13,2 puntos a la tasa de variación.

En el acumulado, en los tres primeros meses del año, los productos que influyen más negativamente en el comportamiento de las exportaciones son vehículos automóviles, tractores (-2,2 puntos). Por el contrario, lo más positivo corresponde a manufacturas de fundición, hierro/acero (1,6 puntos).

Del lado de las importaciones, vehículos automóviles, tractores (6,3 puntos), máquinas y aparatos mecánicos (3,6 puntos) y prendas de vestir, no de punto (3,3 puntos) fueron los productos con mayor contribución positiva, mientra que combustibles, aceites minerales (-2,7 puntos) fueron los más negativos.

POR ZONAS

En marzo, las exportaciones dirigidas a la UE-27 (el 71,5% del total) presentan una tasa de variación interanual del 8,3%. Destaca, por su mayor repercusión en el total, la subida de las exportaciones a Francia, que aportan cinco puntos a la tasa de variación total de las exportaciones gallegas.

Las importaciones procedentes de la UE-27, que representan en marzo el 37,2% del total, crecen un 18,3% respecto al mismo mes del ejercicio pasado. Sobresale aquí el incremento de las compras a Francia y Países Bajos con una contribución conjunta de 6,9 puntos.

En las exportaciones al resto de países, el IGE llama la atención sobre la disminución de las dirigidas a Reino Unido, que restan 1,4 puntos.

En lo concerniente a las importaciones, crecen las procedentes de Rusia y Ruquía, que aportan en conjunto 7,4 puntos a la tasa de variación total de las importaciones gallegas.

En marzo, el peso de Galicia en el conjunto de España asciende al 8,1% en el total de exportaciones y al 5,4% en el total de importaciones.

Aumentaron las exportaciones este mes en 13 comunidades y la que aportaron más contribución a la tasa estatal son Cataluña y Andalucía. Del otro lado, subieron las importaciones en siete autonomías, con las mayores contribuciones por parte de País Vasco, Comunidad de Madrid y Galicia.