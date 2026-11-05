Una exposición exhibe en Santiago las tres décadas del proyecto de innovación educativa Ponte... Nas Ondas! - PONTE... NAS ONDAS!

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural e Pedagógica Ponte... nas Ondas! (PNO) ha inaugurado este jueves en el Claustro Alto del Colegio de Fonseca, en Santiago de Compostela, la exposición 'Un modelo para o mundo. 30 anos de Ponte... nas Ondas!.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo 20 de noviembre en el marco del programa Outono Cultural 2026, celebra tres décadas de una aventura colectiva nacida en las aulas que transformó la radio escolar en un "puente vivo" entre Galicia y Portugal, capaz de convertir a miles de niñas y niños en transmisores activos de su identidad común.

El acto de apertura, del que ha informado la organización en un comunicado, han actuado alumnado del CEIP de Ramallosa (Teo) -integrante de la Red de Centros Modelo Ponte... nas Ondas!- y han intervenido Ana Cabana Iglesias, vicerrectora de Cultura, Lengua y Patrimonio de la USC; Ángel Miramontes, director xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia; Carlos Toural, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC y Santiago Veloso, presidente de PNO!.

Durante la inauguración, el presidente de Ponte... nas Ondas!, Santiago Veloso, ha explicado que la exposición muestra "solo la punta del iceberg, una mínima parte de lo que vivieron miles de alumnos, alumnas y docentes que desde 1995 pasaron por nuestro puente".

Veloso ha recordado que esas emociones forman parte del bagaje de un proyecto que nació "para cruzar fronteras, tender puentes entre la escuela y la sociedad y retransmitir a las nuevas generaciones el patrimonio gallego-portugués, dándole voz a las personas portadoras".

Por su parte, la vicerrectora de Cultura, Lengua y Patrimonio de la USC, Ana Cabana, ha destacado la capacidad de la iniciativa para tejer lazos entre el profesorado y los estudiantes de las dos orillas del Miño y también entre generaciones: "limó una frontera muy importante, que es la idea de que el patrimonio inmaterial estaba fuera de las aulas y de la gente joven; es muy interesante que la escuela se preste a ser ese puente con los cuentos, la música y los conocimientos de los abuelos y abuelas".

En la misma línea, el director xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, Ángel Miramontes, ha alabado la "magnífica exposición" y ha puesto en valor el impulso que supuso la inscripción de la UNESCO en 2022 para visibilizar la repercusión de un proyecto cuya diversificación "va mucho más allá de la radio, abarcando jornadas, publicaciones y exposiciones".

Finalmente, el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Carlos Toural, ha subrayado que PNO! "innovó antes incluso de que existiese el propio campo de la innovación en el ámbito de la cultura digital", llevando treinta años haciendo creación colectiva para "tejer identidad y tejer lo común a través de la comunicación". T

Lejos de una muestra estática, la propuesta se concibe como una experiencia participativa en la que el público puede escuchar, ver e interactuar con la memoria cultural gallego-portuguesa a través de códigos QR, archivos sonoros y videográficos, ilustraciones y una pantalla táctil.

El relato arranca el 29 de marzo de 1995, cuando dieciséis escuelas de las dos orillas del Miño celebraron la inauguración del puente internacional entre Salvaterra y Monção con una jornada histórica de doce horas de radio escolar.

A través de una línea del tiempo y de material documental de la época, el visitante descubre cómo aquella primera antena colgada de un palo fue evolucionando: de las cintas de casete se pasó en 1997 a la primera emisión por Internet, hasta dar vida al actual concepto "radiovisual", un formato híbrido y digital que amplía las posibilidades de participación de las escuelas.