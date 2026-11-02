Un exprofesor del Colegio Montecastelo de Vigo, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda

VIGO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Montecastelo de Vigo ha lamentado en las últimas horas el fallecimiento de Carlos Ortiz, quien fue profesor en el centro educativo y perdió la vida en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) el pasado miércoles, provocando 69 muertes.

En su cuenta oficial de Instagram, el colegio ha expresado su "profunda tristeza y dolor" al conocer esta noticia.

"Carlos dejó una huella imborrable como profesor en Montecastelo. Quienes tuvieron la fortuna de compartir con él su día a día recuerdan su entrega, su cercanía y su profunda convicción de que educar es, ante todo, servir", indica el centro, pidiendo una oración por el fallecido.

Fue el CEU quien confirmó y lamentó este sábado el fallecimiento de su director de Colegios, Carlos Ortiz, como consecuencia del accidente ferroviario. "Carlos era una persona muy querida en nuestra institución y su pérdida nos conmueve profundamente", señalan el CEU y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) en un comunicado en el que expresan su "profundo dolor".

Carlos Ortiz era propagandista de la ACdP, director del Área de Colegios CEU y director del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro. Ambas instituciones trasladaron su "cariño y cercanía" a su mujer, Mónica, a toda su familia y, "de manera muy especial", a la comunidad educativa del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro.

Por otra parte, comunicaron que el también propagandista y director general del CEU, Javier Tello, que viajaba asimismo en uno de los trenes accidentados, "evoluciona favorablemente".

Las entidades afirmaron que seguirán "muy pendientes de su recuperación" y agradecieron las muestras de "preocupación y cariño" que han recibido estos días.