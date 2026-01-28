El exrector Ramón Villares dona su archivo a la USC para incorporarlo en los fondos del Arquivo Histórico Universitario - SANTI ALVITE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exrector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Ramón Villares ha donado su archivo personal a la institución para que sea integrado en los fondos del Arquivo Histórico Universitario (AHUS). Se trata de un total de 66 cajas con documentos de sus cerca de 50 años de experiencia profesional.

En concreto, el acto de donación se ha llevado a cabo este miércoles en el Arquivo y ha contado con la presencia del actual rector de la USC, Antonio López, y de la directora del AHUS, Désirée Mª Domínguez Pallas.

La donación abarca tanto los trabajos de investigación propios y tutelados en los que participó --acompañados de referencias, textos, fichas y reproducciones de numerosas fuentes documentales--, como aquellos relativos a su actividad como docente --fichas de estudiantado, asistencias a congresos, artículos y diverso material docente--.

Asimismo, también forma parte de este archivo personal a documentación relativa a su etapa como rector de la USC, entre otros documentos vinculados no solo a su trayectoria profesional en la Universidad sino también a otras instituciones culturales gallegas y del resto del Estado.

"El valor histórico con el que cuentan estos documentos radica en la relevancia profesional e intelectual de la figura que los produjo y acumuló a lo largo de su dilatada vida académica y laboral así como por el estrecho vínculo que mantuvo con la Universidade de Santiago de Compostela", ha relatado la directora del archivo.

De este modo, este archivo añade así la documentación "de una relevante figura intelectual gallega que desarrolló una valiosa aportación como estudioso e investigador y que tuvo y sigue teniendo un estrecho vínculo profesional con la USC".