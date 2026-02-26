La exsocialista María Reigosa se enfrenta al alcalde en el pleno de Lugo y se alinea con el PP en dos votaciones

Archivo - El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, con la nueva edil María Reigosa - AYUNTAMIENTO DE LUGO - Archivo

LUGO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sala de plenos de Lugo ha vivido este jueves una nueva sesión convulsa en la que la protagonista ha vuelto a ser la concejala exsocialsita María Reigosa, que se ha enfrentado al alcalde durante un debate y se alineó con el Partido Popular en dos votaciones, una para aprobar una moción del PP y otra para desestimar una propuesta del PSOE.

Estos desencuentros han estado también condicionados por la presencia en la sala de un grupo de manifestantes, que reclaman modificaciones en el proyecto de reforma de la residencia de As Gándaras y que no se fueron satisfechos.

El PSOE enmendó su propia propuesta, en la que pedía la paralización de la reconversión de las habitaciones, tal y como quieren los vecinos, pero esta no fue secundada por la concejala María Reigosa, por lo que no fue aprobada, lo que provocó que fuese increpada por los asistentes.

También fue este punto el causante de la discusión entre el alcalde y Reigosa, ya que este la instó a mantener silencio porque no estaba en su turno de palabra, a lo que ella respondió "si aquí hablan todos, yo también".

Fue este uno de los puntos más controvertidos de la sesión, que ya arrancó con la presencia de los vecinos con un cartel en el que se podía leer 'Queremos vivir y morir con dignidad' y que protestaban tanto por la construcción de nuevas viviendas en el Sagrado Corazón como por la reforma de la residencia de As Gándaras.

El voto de María Reigosa ha sido crucial para que se aprobara la moción del PP en la que se pedía la ampliación del acceso por la Fervedoira hasta la Ronda Norte, que ha alcanzado los 13 votos a favor.

En concreto, esta concejala continua en el Grupo Municipal Socialista pero como independiente, toda vez que recientemente pidió la baja de la militancia del Partido Socialista.

Otras dos propuestas populares han conseguido la unanimidad, la que pedía impulsar un aparcamiento en el Parque de Energías Alternativas de O Ceao, y la mejora de la estructura, personal y seguridad de los bomberos.

La cuarta moción que presentaron, en la que se pedía la retirada del recurso que bloquea el Plan de agilización de la dependencia de la Xunta, ha conseguido el visto bueno gracias a la abstención del BNG.

El otro voto unánime ha sido para la proposición del BNG que reclamaba a la Xunta la mejora del transporte interurbano en Lugo.