Extinguido un incendio en una granja de pollos en Salceda de Caselas (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un incendio registrado en una granja de pollo en Salceda de Caselas (Pontevedra) causó daños materiales y los servicios de emergencias continúan en la zona.

Según ha informado el CIAE 112-Galicia, el incendios se produjo sobre las 6.30 horas de este lunes en estas instalaciones industriales, ubicadas en la zona de O Torreiro.

Hasta el punto se desplazaron los Bomberos de O Porriño, personal de emergencias de Mos, Protección Civil de Salceda de Caselas y Guardia Civil.

Aunque el incendio está extinguido los medios se mantienen en el punto. El suceso no ocasionó daños personales.