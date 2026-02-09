Extinguido un incendio en una granja de pollos en Salceda de Caselas (Pontevedra)

Archivo - Sede del 112, Axega
Archivo - Sede del 112, Axega - 112 - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 9 febrero 2026 10:28
Seguir en

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Un incendio registrado en una granja de pollo en Salceda de Caselas (Pontevedra) causó daños materiales y los servicios de emergencias continúan en la zona.

   Según ha informado el CIAE 112-Galicia, el incendios se produjo sobre las 6.30 horas de este lunes en estas instalaciones industriales, ubicadas en la zona de O Torreiro.

   Hasta el punto se desplazaron los Bomberos de O Porriño, personal de emergencias de Mos, Protección Civil de Salceda de Caselas y Guardia Civil.

   Aunque el incendio está extinguido los medios se mantienen en el punto. El suceso no ocasionó daños personales.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado