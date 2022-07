Facenda dice que el plan estratégico 2030 "no puede incorporar" la inflación, pero se actualizará: "No somos autistas"

El BNG censura que el documento está "desactualizado" y "nace muerto", y el PSdeG censura que los últimos datos empleados son "de 2019"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha defendido que el Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030 "no puede incorporar los efectos de los precios" porque "no se sabe" cuál va a ser el incremento de este año, aunque se incluirán "mecanismos de ajuste fino" a la hora de evaluar estos "cambios coyunturales". "El tema de subida de precios es complicado recogerlo ahora. No somos autistas, somos conscientes de la realidad que nos rodea y, evidentemente, es una realidad que se agrava por momentos", ha afirmado.

En la Comisión de Economía, el conselleiro ha comparecido para presentar este plan, que ha recibido críticas de la oposición por considerar que está "desactualizado" ante la evolución económica, de modo que "nace muerto". Por su parte, Corgos ha apelado a los grupos a incluir mejoras para que el texto sea "de todos y para todos".

Así, Miguel Corgos ha reconocido que es "especialmente complejo concretar" el escenario macroeconómico debido al contexto inflacionista. "No me pidan que haga un ejercicio de adivinación", apunta, pues "ese ejercicio prospectivo es imposible de realizar". "Somos conscientes de que las circunstancias están cambiando de modo acelerado y nos adaptaremos a ello cuando tengamos la información precisa", agrega.

No obstante, indica que, más allá de los ajustes a realizar, el incremento de precios "no cambia para nada ninguna de las grandes metas fijadas en el plan". Recuerda que el documento será sometido a "evaluaciones periódicas".

Así, el conselleiro de Facenda ha expuesto que si "algún dato económico no estaba en estadísticas oficiales a finales del año 2021, no aparece aquí". Resalta que se aplazó su presentación, precisamente, para "incorporar las lecciones de la pandemia". Por todo ello indica que existen: "Mecanismos que nos permiten adaptarnos a situaciones no previstas".

OBJETIVOS

Así, Corgos se ha referido a los diferentes objetivos que persigue este plan ya aprobado por el Gobierno gallego el pasado mes de marzo. Cuenta con cinco ejes transversales: el reto demográfico y el bienestar; la Galicia verde y sostenible; la competitividad y el crecimiento; la cohesión social y territorial, así como la gobernanza.

Entre las metas prioritarias marcadas se encuentra alcanzar en 2030 la convergencia con España en términos de renta bruta disponible, así como superar el 90% del PIB per cápita de la Unión Europea.

En materia de empleo, se prevé rebajar al 8% la tasa de paro, aumentar un 10% la tasa de ocupación, así como reducir a la mitad el desempleo juvenil y disminuir en seis puntos la temporalidad en el empleo.

Otro objetivos pasan por: aumentar de 18 a 23 los años de vida saludable cuando los gallegos llegan a 65 años; reducir en cinco puntos (hasta el 6,5%) la tasa de abandono escolar; aumentar las energías renovables hasta alcanzar el 58% del consumo; incrementar las empresas exportadoras al 45% del PIB; disminuir en 150.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social; así como bajar en seis puntos la ratio de deuda/PIB y que se sitúe en el 13%.

PLAN "DESACTUALIZADO"

Durante el debate, Daniel Pérez (BNG) ha reducido a "humo y propaganda" este documento, que ha tachado de "churro", ya que reprueba que las previsiones son "inconsistentes y desactualizadas". Lamenta que "pararon el reloj justo en el momento adecuado" antes de la incidencia de factores como la inflación y la pandemia, "no vaya a ser que la cruda realidad le estropee la distopía".

Ha criticado que, mientras el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegura que "se avecina una profunda crisis", la Xunta en Galicia dice que "no hay crisis" y solo necesita "ajustes finos". Reprueba que "obvian" la persistente escalada de precios y que los objetivos para 2030 que "no son ambiciosos", por lo que el plan estratégico "nace muerto".

En el debate, Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) ha recriminado que en el plan "no se tiene en cuenta la situación socioeconómica actual" de la pandemia y la invasión de Ucrania, dado que solo "se analiza hasta 2019". Y lamenta que eso ocurre a pesar de que el texto llega a la Cámara "siete meses después de haberlo anunciado Feijóo".

Entre otras cuestiones, la diputada socialista ha demandado a la Xunta prolongar la Tarxeta Básica, ya que su retirada "impacta entre los más vulnerables".

En cambio, Pedro Puy (PPdeG) ha defendido que en este plan "está todo perfectamente actualizado" y valora que este "magnífico documento" se ha presentado en la Cámara por el sistema "más abierto y participativo".

En este sentido, Puy ha mostrado la "predisposición" de los populares para el "máximo consenso", por lo que recuerda a la oposición que tiene "varios días para hacer enmiendas", mientras su tramitación "quedará pendiente para el próximo pleno, que será después de periodo vacacional", por lo que opina que hay tiempo para pactar "todo lo que ustedes quieran".

Ahora los grupos tienen de plazo hasta el 11 de julio para realizar las propuestas de resolución que crean convenientes para este documento.