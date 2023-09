Facenda reconoce que la ralentización llegará "tarde o temprano" a Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha reconocido que la ralentización llegará "tarde o temprano" al crecimiento del producto interior bruto (PIB) de Galicia, si bien se ha mostrado convencido de que 2023 acabará "ligeramente por encima" de lo previsto por la Xunta.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el titular de Facenda se ha referido a la desaceleración del PIB europeo, "especialmente debido a la evolución de los países del centro de Europa, en especial Alemania". Según ha advertido, "esto no es extrapolable a la agenda de crecimiento de Galicia".

Al respecto, ha asegurado que la comunidad gallega "muestra una senda de crecimiento consistente con las previsiones" que presentó el Gobierno autonómico en los presupuestos del presente ejercicio, "que se están confirmando". Esta evolución, ha explicado, "se debe sobre todo al crecimiento con vigor del primer semestre de este año".

En cualquier caso, ha asumido que "evidentemente Galicia tiene una economía fuertemente relacionada con todos los socios europeos y cuando tienen problemas, tarde o temprano llegará una cierta ralentización del crecimiento" a la comunidad.

En este escenario, Facenda prevé que el segundo semestre, esto es, los dos últimos trimestres, "no sean tan vigorosos como los primeros". "Pero esto no quiere decir que el crecimiento no sea consistente con las previsiones y no solo prevemos que se cumpla la previsión sino que incluso pensamos que se va a mejorar la presentada inicialmente en los presupuestos para 2023", ha incidido.

Lo que "importa más", según el conselleiro, es que haya una "senda consistente durante el tiempo", de ahí que se fije con la comparación "sobre todo con el periodo anterior".

En este sentido, se ha retrotraído a 2019 para resaltar que Galicia "fue una de las primeras comunidades que superó los niveles de PIB prepandemia ya a finales del año pasado, creciendo de forma continuada, bajando menos que la media de las comunidades en 2020 y subiendo en 2021 y 2022 un 5,2% y un 3,8%", respectivamente. "Dos décimas por encima de lo previsto", ha apostillado.

Ahora, ha insistido en que "este año también" el PIB gallego crecerá "ligeramente por encima de lo previsto". "Esto nos permite estar a día de hoy 1,2 puntos por encima del nivel prepandemia, cuando la media nacional alcanzó ese nivel prepandemia ahora en el segundo semestre y está un 0,3-0,4 por encima", ha confrontado.

De este modo, Miguel Corgos ha reivindicado que la previsión es "seguir creciendo de forma consistente" y "manteniendo este diferencial".