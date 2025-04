Facenda reitera al Gobierno su postura ante la quita en una reunión técnica de tres minutos

El secretario xeral Técnico e do Tesouro de la Consellería de Facenda, David Cabañó, en el Parlamento

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Facenda ha reiterado al Gobierno de Pedro Sánchez su postura ante la quita de la deuda en una reunión técnica que ha durado tres minutos, según informan fuentes del departamento autonómico consultadas por Europa Press.

Mantenida por vía telemática "a propuesta del Ministerio de Hacienda", la cita ha contado con el secretario xeral técnico e do Tesouro de la Xunta, David Cabañó, por parte del Ejecutivo gallego.

Por parte de la Administración central, según las fuentes consultadas de Facenda, "la directora del Ministerio de Hacienda indicó que tomaba nota y se lo trasladaría a sus superiores". Así las cosas, el encuentro se dio por terminado "tres minutos después del inicio", asegura la consellería.

Cabañó recordó a los técnicos del Gobierno central "lo que Galicia ya defendió en el consejo de política fiscal y financiera: que al Gobierno gallego no le parecía procedente la propuesta de condonación ni en la forma ni en el fondo", que "lo urgente es revisar y actualizar el sistema de de financiación" y que la quita "no va a solucionar lo sproblemas de financiación de Galicia, que no tiene un problema de deuda, pero tampoco los de otras comunidades, ya que las más endeudadas seguirán sin tener acceso a los mercados".

El pasado mes de febrero, las comunidades gobernadas por el PP abandonaron el consejo de política fiscal y financiera en el que la ministra, María Jesús Montero, presentó los números que había hecho públicos con anterioridad. Para Galicia, esta propuesta supondría condonar 4.010 millones de su deuda.