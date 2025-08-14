La facturación de la industria gallega crece un 0,5% en junio, casi tres puntos por debajo de la media nacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria gallega subió un 0,5% en junio, en relación con el mismo mes de 2025, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE),recogidos por Europa Press.

Esto supone un incremento casi tres puntos inferior que el de la media nacional, ya que el total de la industria española registró un aumento de su facturación del 3,4% en junio.

Así, la industria gallega redujo su cifra de negocio entre mayo y junio en un 3,2%, pese a la subida del 0,2% del total de España.

En lo que va de año, las empresas industriales de la Comunidad contabilizaron una facturación un 2,7% más alta que en el mismo periodo del ejercicio previo, mientras que el incremento nacional se quedó en el 0,2%.