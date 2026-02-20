La facturación de la industria gallega crece un 2,2% en 2025, por encima de la media española

Archivo - Aceite de industria - SIGAUS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La facturación de la industria gallega creció un 2,2% durante 2025 en comparación con el año anterior, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento es el cuarto mayor entre comunidades, solo por detrás de Baleares (5%), Cantabria (3%) y Madrid (2,9%). El dato gallego es superior a la media de avance del 0,5% en el país.

De este modo, las ventas de la industria en Galicia encadenan dos años consecutivos de alza con 2024 (+0,4%).

En lo tocante solo al mes de diciembre, la subida de la facturación en la comunidad gallega es del 1,7%, ligeramente por encima del 1,5% de España.

DATOS ESTATALES

La cifra de negocios de la industria subió una media del 0,5% en 2025 en España, encadenando así dos años de ascensos anuales tras el avance del 0,4% que registró en 2024.

Este incremento de las ventas del 0,5% es el mayor desde 2022, cuando la facturación de la industria experimentó un aumento récord del 20,9%. En 2020, primer año de pandemia, se hundieron un 11,7%.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria avanzó una media del 0,3% en 2025.

En diciembre de 2025, la industria elevó sus ventas un 1,5% interanual, volviendo a tasas positivas después de haber retrocedido un 2,8% en noviembre.

En términos desestacionalizados, la facturación del sector descendió un 2,4% en el último mes del año en comparación con diciembre de 2024, su mayor caída interanual en dos años.

En tasa mensual (diciembre de 2025 sobre noviembre del mismo año), las ventas de la industria avanzaron un 0,3% tras dos meses de caídas.