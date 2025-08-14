La facturación del sector servicios crece un 3,6% en junio en Galicia, 2,8 puntos por debajo de la media nacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Galicia registró un aumento de su facturación del 3,6% en junio, en comparación con el mismo mes de 2024, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Esta cifra supone un incremento 2,8 puntos inferior al de la media nacional, ya que en el total de España el sector servicios aumentó su facturación un 6,4% en los últimos 12 meses.

En lo que va de año, las empresas dedicadas a los servicios en Galicia vieron crecer un 3,7% su cifra de negocios de media y un 4,5% a nivel nacional.

En cuando a la ocupación, subió en Galicia un 1,4% en junio en relación al mismo mes de 2024 y un 1,3% en lo que va de año. A nivel nacional, estos incrementos fueron del 1,5% y del 1,4%, respectivamente.