Fademga y Política Social se reunirán para "desbloquear" la situación del sector de la discapacidad intelectual

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fademga Plena Inclusión Galicia y la Consellería de Política Social se reunirán el viernes 10 de abril para avanzar en el "desbloqueo" del sector de la discapacidad intelectual en Galicia.

Así lo confirman en un comunicado en el que destaca este "primer paso" tras denunciar la asociación la "ausencia de avances" en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Administración autonómica para la sostenibilidad de los servicios y para la calidad de la atención a las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

En la reunión, avanzan, se abordarán cuestiones pendientes de especial relevancia como la revisión de los módulos económicos, la mejora de las ratios y de la financiación de los servicios, la concertación de nuevas plazas, la revisión del modelo de transporte adaptado y el refuerzo de la financiación estructural de la Federación.

Apuntan también que acudirán "con voluntad de diálogo" y "con la confianza" en que permita "avanzar en la búsqueda de soluciones concretas que contribuyan a superar la situación actual".