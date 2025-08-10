Fallece un ciclista de 67 años tras sufrir un desvanecimiento en Fornelos de Montes (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 67 años ha fallecido este domingo tras sufrir un desvanecimiento en la localidad de Fornelos de Montes (Pontevedra), concretamente en la carretera PO-250.

Según han relatado a Europa Press fuentes conocedoras del suceso, todo ocurrió en el kilómetro 150 de la PO-250, a la altura de Fornelos de Montes, donde tres ciclistas se encontraban realizando un recorrido cuando uno de ellos se desplomó.

Se le realizaron maniobras de reanimación pero estas no dieron resultado, además, se llamó al helicóptero medicalizado pero, finalmente, falleció. Con todo, se trataba de un vecino de Poio de 67 años.