Fallece un ciclista de 78 años en una colisión con un vehículo en Santiago

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 78 años ha fallecido este martes tras sufrir una colisión con un vehículo cuando circulaba en bicicleta por la avenida Mestra Victoria Míguez, en las inmediaciones del Campus Sur universitario de Santiago de Compostela.

Según ha trasladado el 112 Galicia, sobre las 12.15 horas el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 daba aviso de este siniestro, alertando de la gravedad del varón herido.

Al tener conocimiento de los hechos, los operadores de la central de emergencias informaron a los Bomberos de la capital gallega, a los agentes de la Policía Local y a efectivos de Protección Civil.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press han señalado que por el momento se desconocen las circunstancias de este accidente en el que perdió la vida un ciclista.

Asimismo, estas mismas fuentes han detallado que el fallecido circulaba acompañado por otro ciclista, que ha resultado ileso.