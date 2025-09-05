Fallece un ciclista tras ser atropellado por un coche en Xermade (Lugo)

Archivo - Sede del 112, Axega - 112 - Archivo

LUGO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha fallecido esta mañana en Xermade (Lugo) tras ser atropellado por un coche.

El 112 Galicia tuvo constancia alrededor de las 11.20 horas de los hechos, que ocurrieron en el kilómetro 9 de la carretera LU-861, en la parroquia de Candamil. Según traslada la Guardia Civil, el fallecido era un vecino del municipio lucense de Vilalba.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil.