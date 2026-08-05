Fallece un conductor tras chocar contra un coche estacionado en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este miércoles tras chocar contra un coche estacionado en la carretera PO-301, a su paso por la parroquia de Cornazo, en el municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa. Debido al impacto, el turismo aparcado terminó volcado, según informa el 112 Galicia.

La alerta se activó a las 04.50 horas, cuando el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y un particular contactaron con el 112 Galicia para informar del choque y advertir de que el conductor permanecía atrapado.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Vilagarcía, el Servicio de Emergencias municipal, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y Protección Civil. Los equipos de rescate tuvieron que emplear material de excarcelación para liberar a la víctima.

A pesar de ser trasladado de urgencia al centro hospitalario de referencia en estado de extrema gravedad, el hombre ha fallecido finalmente como consecuencia de las lesiones sufridas.