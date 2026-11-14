Fallece un hombre de 61 años tras ser atropellado por un coche en Frades (A Coruña)

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A CORUÑA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 61 años ha fallecido en un atropello registrado durante la noche del viernes en la AC-524, a su paso por Frades (A Coruña). El personal del 061 movilizado hasta el lugar del accidente se encargó de certificar la muerte de esta persona, a la que alcanzó un coche.

El siniestro ocurrió en torno a las 21.40 horas en el kilómetro 10,2 de esta carretera, a la altura de la parroquia de Abellá. Según la Guardia Civil, el peatón circulaba sin el chaleco reglamentario. Por su parte, el conductor del vehículo dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas realizadas.

El 112 recibió el aviso a través de un particular, que alertó de que la persona había quedado tendida en la vía y parecía no tener constantes vitales. Poco después, el equipo del 061 confirmó su fallecimiento. Además de los sanitarios y los agentes de la Guardia Civil, se solicitó la intervención de los Bomberos de Ordes, que descartaron actuar debido a que la persona estaba liberada y accesible.