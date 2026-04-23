Fallece un hombre en Muras (Lugo) tras ser aplastado por una vaca

Europa Press Galicia
Publicado: jueves, 23 abril 2026 21:01
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre ha fallecido este jueves tras ser aplastado por una vaca en la parroquia de O Burgo, en Muras (Lugo).

   Según informa el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar a las 19.00 horas, cuando un familiar llamó a la Central de Emergencias y alertó de lo sucedido.

   De este modo, se activó un operativo en el que participaron los Servicios de Urgencias Sanitarias Gallegos-061, que enviaron el helicóptero medicalizado con base en Santiago al lugar de los hechos, y la Guardia Civil.

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