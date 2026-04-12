Fallece un hombre al salirse de la vía con su vehículo tras impactar en una glorieta en San Cibrao das Viñas

Siniestro en San Cibrao das Viñas - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años ha fallecido este domingo al sufrir una salida de vía con su vehículo tras impactar en una glorieta en San Cibrao das Viñas (Ourense).

Tal y como ha confirmado el 112 Galicia, el siniestro tuvo lugar en el kilómetro 227 de la carretera OU-525, a su paso por la parroquia de Noalla. La alerta inicial saltó alrededor de las 6.20 horas a través del aviso de un smartphone.

A pesar de que los gestores de emergencias intentaron establecer contacto con el propietario del o teléfono, sin éxito, minutos después el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 confirmó la existencia de una salida de vía en el punto indicado.

A continuación, se informó a los Bomberos de San Cibrao, al GES de Pereiro de Aguiar, a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos de Protección Civil de la localidad.

Una vez en el lugar del siniestro, los equipos de intervención comprobaron que la víctima era el único ocupante del vehículo y que se encontraba atrapada en el interior. Tras proceder a la retirada de las puertas traseras y liberar el cuerpo, los sanitarios confirmaron el fallecimiento de la persona.

Según ha ampliado la Guardia Civil, el fallecido se trata de un varón de 62 años, vecino de Ourense, que conducía un Audi Q3. El siniestro consistió en una salida de vía por el margen derecho tras impactar con una glorieta. Finalmente, el turismo acabó volcando.