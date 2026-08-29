Fallece un hombre en Santiago tras caer con su vehículo al río Tambre

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este sábado en Santiago de Compostela tras caer con su coche al río Tambre, a su paso por la parroquia de Verdía. Este era el único ocupante del vehículo.

Un particular dio la voz de alarma a las 14.55 horas, cuando informó de que un vehículo había caído al río y de que podía haber al menos una persona en su interior, según la información proporcionada por el 112 Galicia. La central de emergencias solicitó la intervención del 061, los Bomberos de Santiago, la Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil.

Pocos minutos después de la primera llamada, el mismo particular volvió a contactar con el 112 para comunicar que habían conseguido sacar al conductor del interior del vehículo y que, aparentemente, podría haber muerto. Finalmente, el personal sanitario desplazado hasta el lugar confirmó el fallecimiento del conductor.