La Comunidad cree que "no tiene ningún sentido" seguir hablando del ático "con todo lo que está sucediendo en Ceuta"

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en el Ministerio de Política Territorial, a 16 de julio de 2026, en Madrid (Es - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, considera que "no tiene ningún sentido" que se insista en hablar de una cuestión "menor" como la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid a través de Planifica Madrid "con todo lo que está sucediendo en Ceuta" tras la entrada masiva de migrantes.

Según una información adelantada este viernes por ElPlural.com, la vendedora del inmueble, Astrid Gil-Casares, habría accedido por escrito a que la Comunidad comparta más detalles sobre la adquisición del mismo por parte de la empresa pública Planifica Madrid.

Al respecto, la consejera ha afirmado en declaraciones a los medios que "no tiene ningún sentido" profundizar en un tema sobre el que ha reiterado que "se han dado todas las explicaciones", como también han hecho otros miembros del Ejecutivo autonómico.

"Con todo lo que estamos viviendo en nuestro país ahora mismo, con la crisis que están viviendo en Ceuta, que tengamos que seguir hablando de esta situación menor, desde luego, creo que no tiene ningún sentido, puesto que, como digo, se han dado todas las explicaciones", ha manifestado.

Asimismo, Dávila ha puesto el foco sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresando su deseo de que ofrezca "alguna explicación" sobre la situación en Ceuta, provocada por una entrada masiva que "se sabía y no se evitó", ha asegurado, y sobre "qué está pasando después de 29 días sin ayudar a los ceutís".

INSISTE EN EL RETORNO DE LOS MENORES MIGRANTES

La consejera también ha reiterado la necesidad de que el Ejecutivo central efectúe el retorno de los menores migrantes no acompañados que permanecen en la ciudad autónoma con sus familias, tras rechazar el jueves "cualquier tipo de reparto" después de asistir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia entre el Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades.

"Eso es lo que dice el propio Gobierno que va a hacer. Lo dijo ayer mismo el mando único, que es el ministro Ángel Víctor Torres. Trasladó que la prioridad es el retorno con sus familias de todos los menores. Pues que se ponga a hacerlo porque tiene las competencias en exclusividad para hacerlo y, obviamente, para nosotros en el marco del interés superior del menor, es lo que tiene que hacer", ha añadido.

Además, ante el anuncio del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la solicitud de financiación europea para invertir 35,6 millones en Ceuta destinados al alargamiento de los espigones fronterizos de El Tarajal y Benzú, Dávila ha lanzado que "ya era hora".

Dávila ha aseverado que el Ejecutivo central "lleva tres años" ejecutando una política "de fronteras abiertas" que no tiene "ningún filtro" que ha provocado "un efecto llamada masivo", concluyendo así en centros de atención a menores "tensionados" y "colapsados" por toda España, ha asegurado.

"El asunto es que aquí no se está poniendo ningún filtro y se está mezclando una situación con otra, mientras lo que hay es una inacción completa de todo el Gobierno responsable, del Ministerio del Interior, del de Asuntos Exteriores, del de Inmigraciones, del de Defensa. Todos los ministerios en una inacción absoluta han provocado esta situación que ha explotado finalmente en Ceuta", ha zanjado.