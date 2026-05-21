Fallece un hombre tras volcar su tractor en O Porriño (Pontevedra)

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega).
Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: jueves, 21 mayo 2026 20:53
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre ha perdido la vida tras volcar su tractor y quedar atrapado en la parroquia de San Salvador de Budiño, en el municipio pontevedrés de O Porriño.

   Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 19.40 horas de este jueves y fue un vecino del fallecido el que dio la vos de alarma.

   Hasta el punto se desplazaron los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos do Porriño, la Guardia Civil, la Policía Local y los efectivos de Protección Civil.

   Los equipos de emergencias rescataron al hombre de debajo del vehículo, pero a pesar de los esfuerzos de los profesionales sanitarios, nada pudieron hacer por salvarle la vida.

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