Fallece un joven de 23 años al caer al mar por un accidente en quad en Ribadeo (Lugo)

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LUGO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años, vecino de Ribadeo (Lugo), ha fallecido esta tarde al caer al mar después de sufrir un accidente mientras iba en un quad. Un helicóptero de Gardacostas fue el encargado de rescatar el cuerpo.

Cerca de las 14.45 horas, el 061 puso en aviso al 112 Galicia de este accidente que ocurrió en la parroquia ribadense de Piñeira, según ha informado la central de emergencias. También alertó un amigo del fallecido, que explicó que lo había perdido de vista.

El 112 pasó el aviso al personal de Salvamento Marítimo y de Gardacostas de Galicia, que derivó al punto un helicóptero. También una embarcación se dirigía hasta el lugar. Además, fueron informados los agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local y los efectivos de Protección Civil.

Tras avistar el cuerpo del varón, el helicóptero bajó la grúa hasta el acantilado y pudo rescatar a la víctima para dejarlo donde se encontraba el personal sanitario, que se encargó de confirmar su muerte.