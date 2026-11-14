Fallece el joven de 25 años que sufrió un grave atropello en A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El joven de 25 años atropellado esta madrugada en A Coruña ha perdido la vida por la gravedad de las lesiones que presentaba, según han confirmado fuentes del Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC).

El atropello tuvo lugar pasados unos minutos de las 2.00 horas en la Avenida del Puerto de A Coruña. Varias personas alertaron al 112 Galicia incidiendo en la gravedad del impacto y solicitando asistencia sanitaria.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061,que, poco después, confirmaron el traslado de la persona herida, señalando que se trataba de un joven de 25 años de edad.

Por su parte, los agentes de la Policía Local se ocuparon de recoger datos e información para poder investigar lo ocurrido. Según los testigos, el conductor se marchó del lugar de los hechos.

Finalmente, el joven perdió la vida por la gravedad de las sesiones que presentaba.