Fallece un motorista tras caerse de su vehículo en Cabana de Bergantiños (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido este sábado, 1 de agosto, tras caerse de su vehículo en movimiento en Cabana de Bergantiños (A Coruña).

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar este mediodía en la AC-429 --carretera que comunica Cabana con Laxe--, a la altura de la parroquia de Cánduas.

Hasta el punto se desplazaron miembros de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico y del GES de Ponteceso.

Ahora, los agentes de seguridad tratan de esclarecer lo ocurrido y que le ocasionó la pérdida de equilibrio.