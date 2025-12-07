Fallece una mujer al caerle una nevera en su domicilio de Santiago y la Policía Nacional investiga lo sucedido

Archivo - Sede del 112, Axega - 112 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido en su domicilio de Santiago al caerle una nevera encima como resultado de, aparentemente, un accidente doméstico. La Policía Nacional, que indica que en principio no hay síntomas de violencia, trabaja para esclarecer lo sucedido en la tarde de este sábado.

Fue un familiar quien alertó al 112 Galicia poco antes de las 19.00 horas. En su llamada, pidió asistencia médica urgente para su hermana, con una pierna atrapada bajo la nevera, y advirtió de que no respondía estimulos, por lo que se trasladó la información a Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Poco después, los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento de la mujer e insistieron en la necesidad de contar con los agentes de la Policía Nacional y Local con fin de conocer las circunstancia del suceso.

De este modo, la Policía Nacional investiga ahora lo sucedido. Según detallan fuentes de los agentes, no hay síntomas de violencia aparentes y, aparentemente, se trata de un accidente doméstico.