Fallece una mujer y cinco personas resultan afectadas tras un incendio en una vivienda en Palas de Reis (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 51 años perdió la vida y otras cinco personas resultaron afectadas, entre ellas un menor, tras un incendio en una vivienda en el municipio lucense de Palas de Reis, en la parroquia de San Xiao do Camiño.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 06.15 horas de este lunes y fue uno de los afectos el que dio la voz de alarma y detalló que su casa estaba ardiendo y que en el interior había varios miembros de su familia.

La central de emergencias movilizó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Chantada, al GES de Monterroso y a la Guardia Civil.

Una vez en el punto, los agentes de la Guardia Civil advirtieron de que una de las personas no pudo salir de la vivienda. Por su parte, los bomberos trabajaron para atajar el fuego que se originó en la parte baja del inmueble y calcinó el soportal de madera y diversos adornos de Navidad.

Los profesionales sanitarios, que movilizaron hasta el punto dos ambulancias, confirmaron el fallecimiento de una mujer de 51 años que fue localizada en una de las habitaciones.

Asimismo, cinco personas, entre ellas un menor, fueron trasladadas al Hospital Lucus Augusti (HULA).