Fallece la mujer que fue embestida por una res en el desfile de ganado de San Froilán, en Lugo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 31 años que fue embestida por una de las reses que participaban en el tradicional desfile de ganado de San Froilán, en Lugo, ha fallecido este sábado en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

Fuentes sanitarias han confirmado a Europa Press el fallecimiento de la mujer, que tuvo que ser ingresada el pasado 5 de octubre en estado grave a la Unidad de Cuidados Intensivos del HULA.

En concreto, los hechos se produjeron, según el relato de fuentes municipales, cuando una de las reses que participaba en el desfile "se puso nerviosa" y golpeó a esta mujer. Además, una menor sufrió daños leves tras caerse "debido al susto provocado por el animal".

Con todo, el 112 Galicia ratificó que el suceso había tenido lugar en la Rúa Bispo Aguirre durante las celebraciones de San Froilán el domingo 5 de octubre.