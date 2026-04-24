Fallece una mujer en Nogueira de Ramuín (Ourense) tras sufrir una caída con su motocicleta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido este viernes en Nogueira de Ramuín (Ourense) tras sufrir una caída con su motocicleta en Luíntra, cerca de un polígono industrial.

Según informa el 112 Galicia, la Central de Emergencias tuvo conocimiento del accidente pasadas las 12.00 horas a través de una llamada en la que se indicaba que la mujer estaba inconsciente.

De este modo, se informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó el helicóptero medicalizado con base en Ourense. También se alertó al GES de Pereiro de Aguiar, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Nogueira de Ramuín.