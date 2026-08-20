Fallece una mujer en una playa de Camariñas (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha perdido la vida en la playa de Lago, en el municipio coruñés de Camariñas.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 17.30 horas de este jueves y fue un particular el que dio la voz de alarma e indicó que una mujer tenía problemas para salir del agua.

La central de emergencias movilizó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil, a Salvamento Marítimo, a Gardacostas de Galicia y a Protección Civil.