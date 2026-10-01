Fallece una mujer tras ser atropellada en Abegondo (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido en la mañana de este jueves en Abegondo (A Coruña) tras ser atropellada en el lugar de A Fraga, en Vizoño.

Según informa el 112 Galicia, se tuvo constancia de los hechos minutos antes de las 10.00 horas y fue un particular el que alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de que acababa de atropellar a una mujer con su coche. Esta persona urgía asistencia sanitaria para la herida.

Todo ocurrió en una pista paralela a la autopista AP-9 y hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Guardia Civil de Tráfico. También se avisó a los Bomberos de Ordes y a los voluntarios de Protección Civil de Abegondo.

Pese a todo, solo se pudo confirmar el fallecimiento de la mujer.