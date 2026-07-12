Fallece una persona en Lugo tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido este domingo en Lugo tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana. El otro ocupante del vehículo ha sido trasladado al HULA por los servicios sanitarios.

Tal y como ha comunicado el 112 Galicia, el siniestro tuvo lugar alrededor de las 16.30 horas de esta tarde y fueron varios particulares los que contactaron con el centro de emergencias para pedir ayuda.

Todos los alertadores relataron que un coche que circulaba por la A-6, kilómetro 501, a su paso por Pías, dirección Coruña, en Lugo, dio varias vueltas de campana. Además, indicaban que había personas en su interior posiblemente atrapadas.

Hasta el lugar se desplazaron personal sanitario del 061, los bomberos de Lugo, la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y personal de mantenimiento de la vía.

A su llegada, los sanitarios confirmaron que el copiloto del vehículo resultó fallecido y tuvo que ser excarcelado por los bomberos.

Por su parte, el conductor fue evacuado por los particulares que se encontraban próximos al accidente y posteriormente trasladado al HULA.