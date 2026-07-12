Cuatro personas heridas tras salirse de la vía y chocar contra una casa en Ponteceso (A Coruña)

A CORUÑA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, que circulaban en un coche por Ponteceso (A Coruña), han resultado heridas tras salirse de la vía e impactar con el vehículo contra el lateral de una casa. Todas ellas han sido trasladadas al hospital y, en principio, las lesiones son de gravedad, según el 112.

El suceso tuvo lugar a las 06.30 horas de la mañana en la DP-6805 (Pazos-A Campara), a la altura de Ponteceso. Según ha explicado el coordinador del GES, Rubén Pérez Cotelo, los ocupantes llegaron hasta la intersección con la DP-4307, que une esta localidad con Malpica.

En base a su relato, el conductor siguió recto cuando no debía. Aunque logró girar para no chocarse contra la cuneta, finalmente impactó contra el lateral de una casa, en la que el vehículo provocó un agujero. "El golpe fue totalmente lateral", ha descrito.

Inicialmente, un particular alertó al 112 del accidente, señalando que se trataba de una salida de vía y que había una persona herida. Sin embargo, cuando el GES de Ponteceso llegó al punto del suceso, informó de que los cuatro ocupantes se encontraban heridos de consideración. Con todo, su coordinador ha anotado que todos estaban conscientes, aunque necesitaron ser trasladados.

En el operativo participó el 061, la Guardia Civil y el GES de Ponteceso. Además, fueron avisados los Bomberos de Carballo, aunque no fue necesaria su intervención, ya que los ocupantes estaban liberados.



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