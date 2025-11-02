Fallece una persona en Noia (A Coruña) al ser atropellada

A CORUÑA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido esta tarde en Noia (A Coruña) al ser atropellada por un vehículo en la carretera DP-1105, a la altura del kilómetro 1, en la parroquia de Argalo.

El 112 Galicia, que informa de lo ocurrido, recibió el aviso a las 18.15 horas a través de la llamada de un particular que alertaba del accidente.

El Centro de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) informó al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Boiro, al GES de Noia, a la Guardia Civil, a la Policía Local y la Protección Civil de la localidad.