Fallece una persona tras sufrir un accidente con su tractor en O Barco de Valdeorras

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido este martes tras sufrir un accidente con su tractor en O Barco de Valdeorras, en concreto, el accidente ocurrió un cuarto de hora antes de las 18.00 horas, en el área recreativa de O Salgueiral, en Viloira.

Según la información recogida por el 112 Galicia, un tractor que circulaba por un camino acabó cayendo por un terraplén de cinco o seis metros y el conductor no estaba atrapado, pero sí inconsciente.

Así, se movilizó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, al GES de Valdeorras, la Guardia Civil y la Policía Local. Una vez en el punto, los medios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona implicada.