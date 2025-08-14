Fallece la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ourense, Marisol Novoa

OURENSE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación de Empresariso de Ourense, Marisol Novoa, ha fallecido este jueves, según ha trasladado la propia entidad que expresa su profundo pesar, igual que la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

De ella, subraya que ha sido un "referente indiscutible del tejido empresarial gallego y figura clave en la defensa de los intereses de las empresas ourensanas".

En nombre de toda la organización, el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, ha transmitido sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de Marisol Novoa, destacando "su inquebrantable compromiso con el desarrollo económico de Ourense y de Galicia, su cercanía, y la capacidad de diálogo y consenso que siempre demostró en beneficio del conjunto del empresariado".

Bajo su liderazgo en la CEO, añade, Marisol Novoa impulsó proyectos decisivos para el fortalecimiento del tejido empresarial ourensano, fomentando la cooperación entre empresas, la formación y la internacionalización. Su labor, destaca la CEG, "contribuyó a estrechar lazos con el resto de confederaciones provinciales y con la propia CEG, defendiendo siempre la unidad empresarial como herramienta esencial para el progreso económico".

Desde al Confederación de Empresarios de Ourense, remarcan que Marisol Novoa fue "más que una representante empresarial". "Fue una mujer íntegra y trabajadora, comprometida con nuestra misión y con la defensa de los intereses del sector empresarial".

"Su incansable labor, su visión estratégica y su calidad humana marcaron una huella imborrable en nuestra organización pues, bajo su presidencia, supo unir voluntades, impulsar proyectos y afrontar con determinación los retos que se nos presentaron como colectivo", apostilla para trasladar su afecto a familiares y amigos.