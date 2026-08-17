Fallece en San Cibrao das Viñas (Ourense) Marcos Rodríguez Pantoja, el 'niño lobo de Sierra Morena'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Marcos Rodríguez Pantoja, conocido como 'el niño lobo de Sierra Morena' ha fallecido el pasado sábado en la aldea de Rante, perteneciente al municipio ourensano de San Cibrao das Viñas, a los 80 años de edad.

Nacido el 7 de junio de 1946 en Añora (Córdoba), Rodríguez Pantoja vivió una infancia marcada por la pobreza y los malos tratos. Cuado era un niño fue enviado a vivir con un cabrero en Sierra Morena, donde aprendió a desenvolverse en la naturaleza.

Tras la muerte del anciano, permaneció solo en la sierra durante más de una década, en contacto con los animales del monte, especialmente con los lobos. Así, en 1965, cuando tenía aproximadamente 19 años, fue encontrado por la Guardia Civil y comenzó un proceso de reintegración que resultó largo y difícil.

Un sacerdote y unas monjas le enseñaron de nuevo a hablar, caminar erguido, vestirse y comer con cubiertos. Posteriormente pasó por Madrid y Mallorca, donde trabajó en un hostal y cumplió el servicio militar.

En septiembre de 2001 llegó a Rante, donde encontró su hogar y pasó a formar parte de la vida cotidiana de la parroquia. Durante años compartió vivienda con Manuel Barandela, policía nacional jubilado, hasta el fallecimiento de este. Posteriormente, un vecino de Rante le cedió una casa en la que continuó viviendo.

Los vecinos de la parroquia estuvieron a su lado durante estos años, ayudándolo en lo que necesitaba y compartiendo con él el día a día. Especialmente durante los últimos dos años, cuando su enfermedad hizo más frecuentes sus visitas al médico y los acompañamientos.

La presencia de Marcos Rodríguez Pantoja también se convirtió en algo habitual para quienes visitaban Rante, ya que era frecuente que se acercase a contar su historia.

El día de su fallecimiento, el 15 de agosto, se celebraban las fiesta de Rante, una coincidencia que, según el Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas, hará que esa fecha quede también vinculada a su memoria.