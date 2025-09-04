Fallece un trabajador en Riotorto (Lugo) tras ser alcanzado por una procesadora forestal

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador perdió la vida en el lugar de A Ermida, en el municipio lucense de Riotorto, tras ser alcanzado por una procesadora forestal.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 11.30 horas de este jueves y fue un compañero del fallecido el que dio la voz de alarma.

El compañero explicó que el hombre fue alcanzado por la procesadora forestal en una zona de difícil acceso y, aunque no estaba atrapado, indicó que podía haber fallecido.

La central de emergencias alertó a los Bomberos de Barreiros, al GES de A Pontenova, a la Guardia Civil, a los efectivos de Protección Civil y al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Una vez en el punto, los profesionales solo pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador.