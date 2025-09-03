Fallece el tripulante de un velero evacuado a Burela (Lugo) tras sufrir un golpe en la cabeza

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tripulante de un velero que fue evacuado este martes a Burela (Lugo) tras sufrir un golpe en la cabeza que lo dejó en estado de coma, falleció en el Hospital de A Mariña, según confirmaron fuentes consultadas por Europa Press.

El suceso, según la información recogida en el 112 Galicia, ocurrió sobre las 16.45 horas de este martes, cuando Salvamento Marítimo informó de la necesidad de rescatar y trasladar a la víctima.

De la situación también tuvieron conocimiento el Servizo de Gardacostas de Galicia, la Guardia Civil y Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Debido a la gravedad del estado del herido y a la dificultad del operativo, uno de los efectivos tuvo que lanzarse al agua y acceder al velero para poder izar a la víctima a bordo del helicóptero Pesca 2, que lo trasladó al Hospital Público de A Mariña.