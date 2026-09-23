Familias de Melide y Begonte se concentran para exigir más recursos y Educación pide que los alumnos "vayan a clase"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas --entre familias, representantes de ANPAs y alumnado-- convocadas por CIG Ensino se han concentrado este miércoles ante el edificio Fontán de la Ciudad de la Cultura para exigir a la Consellería de Educación "más recursos y menos propaganda". Una movilización ante la que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha llamado a evaluar las reclamaciones "en su justa medida" al tratarse de "dos casos concretos" dentro de una red de más de 1.100 centros, al tiempo que ha apelado a que los niños de sendos centros "vayan a clase".

Coincidiendo con la celebración del Consello Escolar en la capital gallega, los manifestantes han reclamado políticas "tangibles" y han criticado las cifras presentadas por la Administración autonómica. En declaraciones a los medios, la secretaria nacional de CIG Ensino, Laura Arroxo, ha denunciado que los datos oficiales "no son reales" y ha cargado contra la intención del departamento autonómico de "evaluar" las bajas del profesorado.

A este respecto, Arroxo ha recordado que la incapacidad temporal la otorgan los profesionales médicos y ha defendido que "enfermar no es delito", instando a la Xunta a "analizar las causas del incremento del estrés laboral, la ansiedad y el retraso en la edad de jubilación de los docentes".

"Desde la CIG convocamos esta concentración porque estamos hartos de propaganda del conselleiro, estamos hartos de anuncios, estamos hartos de números que no son reales", ha aseverado Arroxo, quien ha instado al conselleiro a "escuchar por fin al profesorado y dejar de vender planes que después nunca aplican o aplican sin contar con la opinión del profesorado".

"Estamos aquí acompañando a familias de dos centros como son el CEIP Mestre Barral de Melide y el CEIP de Begonte Virxe do Corpiño porque son el claro ejemplo de que las políticas de la Consellería son solo propagandísticas", ha concluido.

En representación del CEIP Mestre Barral, Virginia Seoane ha denunciado que no se cubre la plaza de maestro de Francés asignada por catálogo. Esta ausencia obliga a compartir la tutoría de un aula de Primaria entre tres docentes y deja sin apoyos al alumnado con necesidades especiales en un colegio de referencia comarcal, según ha denunciado.

Por su parte, Adrián Rocha, representante del ANPA del CEIP Virxe do Corpiño, ha exigido el desdoble de las aulas de Educación Infantil. En concreto, ha subrayado que el centro cuenta con 27 alumnos en Infantil pero la presencia de un estudiante con necesidades específicas eleva el cómputo legal a 29.

"Lo que dice la ley es que cuando pasamos de 28 tenía que haber tres clases y un profesor más de apoyo. Es lo que pedimos y no nos lo están dando", ha concluido Rocha en declaraciones a Europa Press.

RESPUESTA DEL CONSELLEIRO

Preguntado por Europa Press sobre estas reivindicaciones, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha sostenido que las cosas "hay que evaluarlas en su justa medida". "Por supuesto respeto a las familias de Melide, a las familias de Begonte, cualquier tipo de reivindicación, pero el sistema educativo gallego tiene más de 1.100 centros", ha remarcado.

En esta línea, Rodríguez ha argumentado que se trata de "dos casos concretos" y que las decisiones adoptadas en ambos colegios responden a los "mismos criterios" y "parámetros" aplicados en toda la red, basados "siempre en los informes que hacen los servicios de Inspección".

"Si estamos hablando dentro de la Red Gallega de mil centros educativos y estamos hablando de dos casos, pues realmente tenemos que también reflexionar sobre lo que está pasando", ha añadido.

Asimismo, el titular de Educación ha hecho un llamamiento a que "vayan los alumnos a clase", incidiendo en que "no se puede privar del derecho a la educación a los niños".

"Hay mil formas de reivindicar, hay mil formas de protestar, hay mil formas de hacerse escuchar; yo las respeto todas, solo pido que no privemos a los niños del derecho a la educación, que es un derecho fundamental básico para ellos", ha concluido.

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