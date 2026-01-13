La Fegamp pide al Gobierno que desligue las entregas a cuenta a los ayuntamientos de la aprobación de presupuestos

Archivo - El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, en su despacho - FEGAMP - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha considerado necesario que el Gobierno apruebe un mecanismo que permita desligar las entregas a cuenta que reciben los ayuntamientos de la aprobación de presupuestos generales del Estado.

Así lo ha trasladado este martes el presidente del ente municipalista gallego, Alberto Varela, en un desayuno informativo, en el que ha asegurado que, en un momento en el que está a debate la financiación autonómica, los consistorios no pueden quedar al margen.

Varela, que ha sostenido que si bien es cierto que la participación municipal en los ingresos del Estado aumentó y que no sucedió lo mismo con el fondo de cooperación local de la Xunta, es necesario reformar la financiación que reciben los ayuntamientos para que estos puedan tener una mayor planificación.

En este sentido, ha explicado que propondrá al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, buscar mecanismos para que las entregas a cuenta que reciben los ayuntamientos en la participación en los ingresos del Estado no dependan de la aprobación de las cuentas generales.

"Es imposible que los ayuntamientos tengamos una buena planificación y se nos pida, además, que tengamos los presupuestos aprobados antes de que finalice el año cuando dependemos en exceso de lo que estamos recibiendo en la participación y en los ingresos del Estado", ha indicado.