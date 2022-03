Feijóo advierte a Sánchez: "No podemos esperar a que todos los problemas de España se resuelvan en Bruselas"

Critica que el Gobierno acuda a los grupos sin "una sola propuesta" e insta a rebajar impuestos "si puede ser ayer, mejor que mañana"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este miércoles que el Gobierno haya acudido a la reunión con el grupo parlamentario del PP para discutir las medidas del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra "sin una sola propuesta" y ha instado al Ejecutivo a emprender acciones inmediatas sin fiarlas a los socios europeos. "No podemos esperar a que todos los problemas de España se resuelvan en Bruselas", ha clamado.

Preguntado al respecto tras un acto en Santiago de Compostela, Núñez Feijóo ha calificado la situación actual de España como "de riesgo máximo para las familias, para muchas empresas y para los trabajadores" y ha lamentado que, según le han trasladado sus compañeros en el Congreso, el Gobierno fuese a la reunión de este miércoles sin "un solo papel" de propuestas.

"No tenemos una concreción, ni una calendarización, ni cuantificación de qué impuestos van a bajar, de cuánto va a bajar el gasto público o de cómo vamos a disminuir el gasto burocrático de la Administración del Estado", ha asegurado Núñez Feijóo. "Digamos que la reunión fue una foto donde, lamentablemente, no podemos tener opinión sobre algo que no existe", ha añadido.

Frente a eso, el presidente gallego ha explicado que las propuestas de los populares "son conocidas": "Necesitamos bajar los impuestos que gravan la energía y el carburante, si puede ser ayer, mejor que mañana", ha afirmado. Paralelamente, ha destacado, es necesario "disminuir el gasto público burocrático y político de la Administración General para tapar los agujeros que estamos empezando a tener en las cuentas públicas".

Para Núñez Feijóo urge "tomar decisiones", ya que el país se encuentra "en un momento de extraordinaria dificultad", en el que "una vez que se cierre una empresa, es muy difícil abrirla". "Por ahorrar un poco de dinero y no disminuir el precio de la energía y de los carburantes vamos a crear un enorme gasto público a través del aumento del desempleo y de las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas que pierden su empleo", ha zanjado.