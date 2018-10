Feijóo apela al Gobierno a cofinanciar el edificio de las universidades en la Cidade da Cultura, que se licita este año

Actualizado 27/06/2018 16:05:06 CET

Asegura que su compromiso de "acabar" este proyecto, que en 2021 estará en funcionamiento, pesó en su "decisión" de no ser candidato al PP

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado al Gobierno central a participar en la cofinanciación de los 17 millones de euros necesarios para construir el que será Edificio Fontán y que sustituye al Palacio de la Ópera en la Cidade da Cultura. La construcción, que albergará la sede común de las tres universidades gallegas, saldrá a licitación este año y está previsto que funcione ya en el Xacobeo 2021, dejando así completo el complejo.

Precisamente, la sede del Museo Gaiás acogió este miércoles la presentación del contenido de este proyecto, en el que participó el arquitecto, Andrés Perea, que ya fue el director de obra del complejo diseñado por Peter Eisenman bajo encargo del Gobierno de Manuel Fraga.

En su discurso, Feijóo ha apuntado que la cofinanciación de la obra era una cuestión en la que se había avanzado con el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy, si bien "no se había protocolizado", por lo que ahora espera que se pueda plasmar en un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien la Xunta le planteará esta posibilidad.

Tras recordar los 8 millones del plan de financiación universitario , Feijóo ha señalado que la Xunta "aportará el resto", pero ha esperado que el Gobierno central "cofinancie" parte del edificio. "Espero y deseo que los compromisos, no protocolizados, con el Gobierno anterior, se puedan protocolizar", ha apuntado.

TRES ENTES VINCULADOS AL SUG

El Edificio Fontán, que honra al matemático y geógrafo gallego que elaboró el primer mapa de Galicia con minuciosidad, acogerá a 140 trabajadores y tres entes vinculados con el Sistema Universitario de Galicia (SUG), dos de ellos de nueva creación: el Consorcio Interuniversitario del Sistema Universitario de Galicia (Cisug), el Centro Europeo de Investigación en Paisaxes Culturais (Ceipac) y la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsug) --entidad ya existente--.

El Centro de investigación, ha precisado Feijóo, dotará a Galicia de del primer centro de investigación de España consagrado al estudio del paisaje, de los itinerarios culturales y del patrimonio cultural.

PLAZOS DE LA OBRA

Tal y como explicó el presidente de la Xunta, basándose en los datos aportados por la el conselleiro de Educación e Cultura, Román Rodríguez; la construcción del edificio saldrá a licitación a mediados del mes de julio y está previsto que quede adjudicada la obra --en la que se puntuará más la empresa que certifique mayor capacidad de reducción de los plazos-- a finales de 2018. A finales de 2020, el edificio tendrá que estar concluido y a principios de 2021, coincidiendo con el Xacobeo, estará en funcionamiento.

Feijóo ha vuelto a justificar la inversión de 17 millones en este edificio, ya que demolerlo y cubrir el hueco costaría 10 millones de euros y construir otro de similares características para los proyectos previstos supondría una inversión de 30 millones. Lo ha defendido toda vez que en 2013 había ordenado paralizar las obras del complejo, en plena crisis económica.

Es más, el mandatario autonómico aprovechó su intervención para reivindicar que su compromiso de dejar "acabado" este proyecto, fue una de las razones que pesó en su decisión de continuar al frente de la Xunta, esto es, no presentar su candidatura para liderar el Partido Popular nacional, en pleno proceso de campaña electoral con seis candidatos oficiales y uno retirado de la contienda por no cumplir requisitos.

"Me preguntarán ustedes, aunque ya nadie me pregunta de esto... Una de las razones por las que había que concluir los proyectos y, por lo tanto los mandatos, es la Cidade da Cultura", ha manifestado Feijóo, quien ha ratificado que no cree que "debiera interrumpir" su "compromiso" con los gallegos "sin concluir los proyectos".

"No tengo ningún inconveniente en decir que esta era una de las cuestiones que me pesó para tomar mi decisión. Dejar acabado lo que encontramos inacabado", ha sentenciado.

"EDIFICIO FLEXIBLE"

El presidente de la Xunta ha destacado que se trata de un edificio "flexible", con un auditorio con capacidad para 750 personas, pero que se puede usar en tres separados con una media de 200 plazas cada uno. Además, será sostenible, puesto que integrará placas solares y maximizará el uso de la luz solar, como explicó el autor del proyecto, quien ha detallado otras características como que se podrá atravesar (sin tener que rodearse el edificio) y que las oficinas serán protagonistas y todas contará con parte de fachada. La azotea, que desde la perspectiva aérea permitirá ver la forma de piano, contará con un jardín cubierto.

"Tenemos una solución para el futuro: La Cidade da Cultura no podía ser un proyecto inacabado para siempre y un problema sin resolver; no podía ser la explicitación de un espacio cultural concebida en tiempos de bonanza económica que nos tocó gestionar en plena recesión económica. Teníamos que buscar una solución, poniendo en valor el dinero de los gallegos que pagamos nuestros impuestos", ha subrayado.

En el acto también intervino, en nombre de las tres universidades gallegas, el rector de la de Vigo, Manuel Reigosa, quien destacó la "cooperación" entre las instituciones académicas frente a la competencia, y quien ha puesto como prueba de ella la especialización de los campus universitarios.