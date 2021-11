Feijóo apela al "optimismo realista" y a una transición energética "justa" en la inauguración del foro Carta de Santiago

El titular de la Xunta ensalza a Galicia como "tierra que abjura del extremismo" y carga contra los que "instrumentalizan el miedo al cambio"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este viernes en la inauguración del foro 'Carta de Santiago: diálogos para unha sociedade de futuro', que se celebrará este fin de semana en la Cidade da Cultura, y desde allí ha apelado al "optimismo realista" con el que abordar los retos del futuro.

Además, aprovechando su coincidencia con la cumbre climática COP 26 en Glasgow (Reino Unido), ha rechazado que una transición hacia un modelo energético sostenible se haga de manera "abrupta y desordenada", porque se trataría "de un salto sin red", para reclamar que sea de forma "justa".

Todo ello lo ha manifestado en la apertura oficial de un evento organizado por la Xunta en colaboración con la Fundación Paideia Galiza, en el que unos 40 expertos nacionales e internacionales en diferentes ámbitos --música, cultura, biotecnología, medicina y urbanismo, entre otros-- debatirán hasta el domingo sobre los desafíos que deja la crisis sanitaria del coronavirus para tratar de plasmar las principales líneas en el documento homónimo 'Carta de Santiago'.

Feijóo les ha dado la bienvenida a la Cidade da Cultura, un espacio desde el que estas "personas brillantes" podrán "reflexionar, poner en común y compartir" conocimiento. "Su presencia en este foro, dentro de sus trayectorias colmadas de aciertos, es un acierto", ha dicho.

El foro 'Carta de Santiago' se configura como una metáfora en torno al Camino, de tal modo que cada una de sus mesas y entrevistas recibe el nombre de una de sus rutas. Precisamente, el presidente de la Xunta ha proclamado que "no hay mejor enclave para comprender hacia dónde evoluciona la humanidad" que "el epicentro de una de sus creaciones más gloriosas: los caminos de Santiago".

"El Camino, y por extensión Galicia, ofrecen una parábola de lo que urge en el mundo de hoy. Y es así porque históricamente ha funcionado como una especie de oasis. Frente a las identidades ensimismadas, frente a las fronteras, frente a las guerras fratricidas, la ruta ha supuesto un poder blando, un poder de concordia y un poder de entendimiento", ha explicado, para seguidamente añadir: "Ante la visceralidad del debate público, el Camino nos inspira para apostar por el sosiego, para apostar por las soluciones reales".

"OPTIMISMO REALISTA Y RACIONAL"

Ante el "cambio de paradigma" que se avecina tras la covid, Feijóo ha ensalzado a Galicia como "tierra que abjura del extremismo" y que, "sin apartar la vista de los obstáculos", cree en "un optimismo realista y racional" como "la mejor receta para enfrentar a aquellos que desean instrumentalizar el miedo al cambio".

Así, el presidente de la Xunta ha prevenido contra una "corriente populista" y "dispuesta a arrastrar todo lo conseguido para ofrecer una tierra prometida y, en consecuencia, ficticia".

En este contexto, ha afeado las intenciones de acometer una transición energética "abrupta y desordenada". Si no hay un plan que evite el desamparo de miles de personas, entonces no merece el apellido de transición justa. Es una verdad que no debemos dejar de cuestionarnos, lo pronunciemos en Santiago o en Glasgow", ha asegurado.

"Justamente, las transiciones nos libran de querer fabricar cada día un mundo nuevo orillando todo lo que hemos conseguido", ha continuado Feijóo, para así referirse a la Transición democrática que consiguió introducir "la libertad y un modelo de autogobierno y de responsabilidad" en España y, concretamente, en Galicia.

"PROGRESO" PARA "COMBATIR LA PANDEMIA"

En las últimas cuatro décadas, desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1981, los gallegos pasaron de una esperanza de vida de "poco más de 70 años" hasta superar los 83 y la Comunidad tiene ahora 28 hospitales frente a los 14 de entonces, tal y como ha destacado Feijóo para justificar que "sin ese progreso" no se entiende cómo Galicia "ha combatido la pandemia".

De hecho, ha subrayado que la Comunidad, a pesar de ser "uno de los lugares más envejecidos", logró ser donde "menos personas han fallecido" como consecuencia de la covid-19 "de toda la España peninsular".

Así las cosas, parte de referirse al conocimiento, a la innovación, a la tecnología, al rigor y a la capacidad como "claves" para abordar los retos globales, ha ensalzado la "oportunidad" que suponen instrumentos como los fondos europeos 'Next Generation' para que Galicia avance en ámbitos como el hidrógeno verde, la eólica marina, la economía circular, la nueva automoción, la tecnología sanitaria y la fabricación de fibras textiles a partir de la madera.

INTENCIÓN DE "HACER"

Durante la inauguración del evento también ha tomado la palabra la vicepresidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, Marisol Soengas, quien formó parte del comité encargado de organizar y de seleccionar a las personalidades que participarían en este foro.

Soengas ha relatado ante los cientos de presentes cómo fue la experiencia de dar forma a este espacio a través de personas "tan diferentes", por lo que lo ha comparado con hacer el Camino de Santiago e ir "encontrando gente" durante el trayecto. Así, ha incidido en la intención de este foro por "hacer" y no quedarse en meras reflexiones.

También ha intervenido el vicepresidente de la Fundación Paideia, Guillermo Vergara, quien ha erigido a 'Carta de Santiago' como una "gran oportunidad para seguir contribuyendo al pensamiento crítico y reflexivo" ahora que la sociedad vive "un profundo cambio cultural y social que la emergencia sanitaria no hizo más que acelerar".

Con carácter previo a la inauguración oficial a cargo del presidente de la Xunta, el foro 'Carta de Santiago' se ha abierto con la 'Conversa no Camiño Inglés' entre el director de marketing de la productora Live Nation, Joe Pérez-Orive, y el presidente de esta misma organización, el italiano Pino Saliocco, quien llevó las giras mundiales de artistas como Luis Miguel, Alicia Keys, Elton John, Lenny Kravitz, Iron Maiden y Paul McCartney, entre otros.