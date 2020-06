Feijóo asegura que está "a disposición" del Gobierno central y urge soluciones para Alcoa: "Nos quedan semanas"

Considera que Alcoa "no se modernizó ni invirtió lo suficiente", pero añade que el Ejecutivo central "tampoco se lo ha puesto fácil"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no tiene "ningún interés" en confrontar con el Gobierno de España sobre la situación de Alcoa y, ante la amenaza de despidos e incluso del cierre, ha urgido soluciones para garantizar de inmediato la viabilidad de la factoría ubicada en la localidad lucense de San Cibrao, en Cervo.

"Nos quedan semanas", ha advertido, en un encuentro digital organizado por Europa Press, en el que ha constatado que el principal problema para Alcoa es la falta un precio viable de la electricidad y un marco energético estable, puesto que se trata de una consumidora intensiva. Un "problema", ha apostillado, que ha acompañado a la multinacional en España en los últimos años, pero para el que hasta ahora se había logrado encontrar "soluciones".

Feijóo, al frente del Gobierno gallego desde el año 2009, ha recordado que tanto el socialista José Luis Rodríguez Zapatero como "sobre todo" el popular Mariano Rajoy, "quien heredó 30.000 millones de deuda por el déficit tarifario", fueron capaces de hallar vías para favorecer la continuidad de Alcoa en España.

Sin embargo, ha atribuido al actual Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez "un planteamiento ideológico" que le "impide" tener con Alcoa "la sensibilidad" que, bajo su punto de vista, tiene "con otros sectores" y que le llevan a adoptar "otras decisiones industriales". Una cuestión que, ha confesado, le "preocupa muchísimo".

"Alcoa es a Lugo lo que Citroën es a Vigo e Inditex a Galicia", ha proclamado, convencido de que "perder" la fábrica de aluminio primario que hay en España no solo sería una decisión inasumible para la comarca de la Mariña y la provincia de Lugo sino "un error político".

En un contexto en el que otros gobiernos como el francés o el alemán apuestan por inyectar liquidez e incluso préstamos participativos a las empresas, Feijóo ha insistido en que "sería un gravísimo error acabar con esta industria por un planteamiento ideológico".

EL GOBIERNO "NO SE LO PUSO FÁCIL"

En su intervención, el presidente gallego ha recordado las "decisiones drásticas" que ha tomado Alcoa en relación al cierre de fábricas y ha advertido que en Europa solo quedan las factorías de España y Noruega, donde los costes energéticos son "muy inferiores".

Dicho esto, ha advertido que la factoría "no ha invertido ni se ha modernizado lo suficiente en los años anteriores", pero ha advertido que el Gobierno central "no se lo puso fácil, y menos en los dos últimos años", ya que "nunca" se ha contado con un marco energético "estable" que permitiese a la compañía articular un plan estratégico a futuro.

"QUE ALCOA SE MANTENGA", ÚNICO "INTERÉS" DE FEIJÓO

Por parte de la Xunta, Feijóo ha defendido los pasos dados, como el impulso de un gasoducto cuando lo requirió la factoría, y ha subrayado que su Ejecutivo está "a disposición" de Alcoa para "todo lo que signifique invertir y modernizar sus instalaciones" para reducir costes.

Como también --ha agregado-- está "a disposición" del Ejecutivo estatal porque no tiene "más interés" que que Alcoa "se mantenga". "No tengo ningún interés en discutir con el Gobierno central los asuntos de Alcoa, pero no puedo aceptar que, mientras veo cómo se solucionan los problemas en otros lugares, se deje caer la única fábrica de aluminio primario que tiene España", ha apuntado.

"Estoy a disposición del Gobierno central para cualquier planteamiento que se pueda hacer desde la Xunta", ha defendido, aunque ve "una falta de respeto" que se apunte que las competencias de industria son autonómicas. "Entonces podemos clausurar el Ministerio de Industria porque no se necesitaría en España", ha dicho.

A renglón seguido, ha matizado que no se trata de "un problema industrial" sino "energético" y ha urgido soluciones para dar un marco energético estable a las empresas intensivas que permitan garantizar un futuro para Alcoa. A su modo de ver, quedan solo "semanas" de margen, por lo que ha pedido: "Dejémonos de intoxicar y pongámonos".