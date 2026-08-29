Feijóo augura que "Galicia estará en Moncloa más pronto que tarde" y promete infraestructuras, financiación e industria

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), y el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda (d), durante el acto de apertura del curso político del PP en Cerdedo Cotobade, a 29 de agosto de 2026. - Elena Fernández - Europa Press

CERDEDO COTOBADE (PONTEVEDRA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha proclamado este sábado que "si los españoles quieren, Galicia estará en el Palacio de la Moncloa más pronto que tarde", y ha trasladado sus compromisos con la comunidad gallega cuando llegue al Gobierno de España: infraestructuras, financiación y desarrollo industrial.

Así lo ha puesto de manifiesto en su intervención durante el acto de inicio de curso político que, un año más, el PP ha celebrado en la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo Cotobade (Pontevedra), ante un millar de personas, según la organización.

Núñez Feijóo ha iniciado su discurso en gallego y agradeciendo la presencia de militantes, alcaldes y alcaldesas, conselleiros y conselleiras, y de su equipo. Desde el atril, tras proclamar que allá donde va "siempre" lleva a Galicia, ha trasladado "tres compromisos" con la Comunidad para cuando llegue a la Presidencia del Gobierno.

Así, ha prometido una "financiación justa", que financie "el coste efectivo de los servicios públicos en las Comunidades Autónomas, en Galicia y en todas".

En segundo lugar, se ha comprometido con "unas infraestructuras dignas", y ha señalado que, tras recorrer Galicia las últimas semanas, ha constatado que "todas las autovías y el tren de alta velocidad están igual que hace 8 años".

Por ello, ha asegurado que, con el PP, la Comunidad gallega "volverá a tener las infraestructuras de la 'Galicia Calidade': autovías que vertebren el interior, aquellas pendientes de finalizar, tren de alta velocidad entre Lugo y Ourense, o la "adecuación suficiente de alta velocidad de Ferrol al Eje Atlántico".

En tercer lugar, el presidente del PP ha apostado por "desarrollar y apoyar a la Galicia industrial" y ha calificado como "sorprendente" la posición de socialistas y nacionalistas en la Comunidad, que ha calificado como "la oposición del 'no'" por "estar en contra de todo". "Por eso vamos a reindustrializar y modernizar el país gallego, porque lo necesita y se lo merece", ha proclamado, al tiempo que ha advertido: "Las oportunidades hay que aprovecharlas, no se puede dejar pasar ni una".

"En España también habrá un Gobierno que diga rotundamente sí a Galicia, y sí a España, a una España en que no haya territorios con ciudadanos de primera y de segunda. Y sí a una Galicia próspera y una España de todos", ha remarcado.