Feijóo avanza que su Gobierno tendrá "mucha precaución" ante futuras solicitudes de comparecencia en el Parlamento

Publicado 17/01/2019 17:44:00 CET

A las críticas del nuevo contrato médico, subraya que es "voluntario", por lo que ve "difícil de explicar por qué no se está de acuerdo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido de que los miembros de su Gobierno, después de que los grupos de En Marea, PSdeG y BNG no asistiesen a la comisión de investigación de la sanidad en el Parlamento gallego --a la que él mismo acudió este miércoles--, se tomará "con mucha precaución" las solicitudes de comparecencia que realicen desde la oposición.

Estas declaraciones las ha hecho este jueves, en la rueda de prensa posterior a la reunión con su Ejecutivo, un día después de comparecer en la comisión de investigación de los recortes de sanidad, un órgano promovido precisamente por los grupos de la oposición y a la que no acuden después de que el PP aprobase en solitario el calendario de comparecencias.

En este contexto, y después de que los portavoces parlamentarios de En Marea, PSdeG y BNG lo acusasen de mentir, Feijóo ha esgrimido que es "la primera vez que ocurre" algo similar en el Legislativo autonómico: "Que el presidente de la Xunta acude a la Cámara a petición de la oposición y la oposición no está en la Cámara".

Así, el líder de la Administración gallega considera que el resto de grupos "prefirió las consignas a los argumentos", ya que "no tienen argumentos" para rebatir su postura. "Me da la sensación de que tenían muy pocas cosas que alegar", ha proseguido.

EL NUEVO CONTRATO MÉDICO ES "VOLUNTARIO"

Además, el presidente de la Xunta ha sido preguntado sobre críticas que esgrimen los grupos políticos y asociaciones de médicos sobre el nuevo contrato de uno a tres años para médicos de familia, del que alertan que fomentará la "precariedad" laboral.

A ello, Feijóo ha respondido que el contrato es "voluntario". "Es bien difícil explicar por qué no se está de acuerdo con una propuesta que es voluntaria: el que quiere, asume el contrato, y el que no quiere, no lo asume", ha resuelto.

Esta nueva modalidad contractual ha sido aprobado por todos los sindicatos en la mesa de negociación salvo CC.OO. y CIG. Sobre esta última organización, Feijóo ha criticado que "no está de acuerdo ni con esto ni con nada", porque esa es su "actuación normal".

El presidente de la Xunta se ha manifestado "muy orgulloso" de esta medida "que no existe en ninguna otra Comunidad". "Es un contrato en mejores condiciones que en cualquier lugar del Estado", ha valorado, para después agradecer la labor de los sindicatos "que defienden a sus trabajadores y no hacen política".