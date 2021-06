Feijóo dice que el Gobierno "ningunea" a ayuntamientos ante las críticas del PSdeG a la Xunta por "asfixiarlos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el Gobierno del Estado "ningunea" a los ayuntamientos en el reparto de fondos durante la pandemia tras las críticas del PSdeG a la Xunta por "asfixiarlos" con falta de financiación.

"No es mi culpa ni responsabilidad de este gobierno que Ejecutivo central ningune a los ayuntamientos durante la pandemia. El hecho de que su gobierno no transfiera dinero suficiente para los ayuntamientos no será responsabilidad de las comunidades autónomas, salvo que interprete que son entidades disgregadoras del Estado", ha señalado el máximo mandatario autonómico.

Feijóo ha respondido de este modo a las críticas realizadas por el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, durante la sesión de control de la Cámara gallega, en la que el socialista ha sostenido que la Xunta "no cumple con sus competencias" y se "las traslada a los ayuntamientos" al tiempo que "no les da financiación". Además, ha acusado a la Xunta de discriminar a los municipios gobernados por el PSOE.